Прибыль «Камаза» упала в 28 раз из-за дорогих кредитов

Пока ожидается, что в 2025 г. и рынок новых грузовиков, и лизинг (как основной инструмент их продаж) покажут снижение, говорил ранее «Ведомостям» исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. Он отмечал, что высокая ключевая ставка делает лизинг «неудобным инструментом» обновления автопарков, а спрос на технику во многом уже выбран в 2023–2024 гг. Теперь, по его словам, бизнес будет выжидать более выгодных макроэкономических условий для покупки машин, а китайская техника продолжит доминировать на рынке.