Прибыль «Камаза» упала в 28 раз из-за дорогих кредитов

Прибыль «Камаза» упала в 28 раз из-за дорогих кредитовПри этом компания увеличила объемы производства
Крупнейший российский производитель грузовиков «Камаз» по итогам 2024 г. заработал 731 млн руб. чистой прибыли, следует из финансового отчета компании по МСФО. Годом ранее этот показатель составлял 20,4 млрд руб.
На динамику чистой прибыли существенное влияние оказали рост процентных расходов, связанный с увеличением стоимости заимствований, а также рост расходов по налогу на прибыль, говорится в сообщении к отчету.
Выручка «Камаза» за минувший год выросла на 6% до 393,7 млрд руб., себестоимость продаж – на 6,5% до 332,2 млрд руб., валовая прибыль – на 5% до 61,9 млрд руб. Также увеличились на 13% год к году коммерческие расходы, которые достигли 15,7 млрд руб. Операционная прибыль при этом снизилась на 12% до 22,8 млрд руб., показатель EBITDA просел также на 12% до 33,6 млрд руб.
Долгосрочные обязательства компании за прошлый год выросли на 23% до 158,2 млрд руб., краткосрочные (включая кредиторскую задолженность) – на 24% до 274,8 млрд руб.
Результаты 2024 г. были ожидаемыми и прогнозируемыми, отмечает компания в сообщении к отчету. «Камаз», находясь под санкциями, продолжает программу импортозамещения, а также проекты по модернизации производства и развитию нового модельного ряда – инвестиции за 2024 г. составили 8% от выручки, что соответствует уровню 2023 г., следует из сообщения.
Всего в 2024 г. «Камаз» выпустил 54 600 единиц коммерческой техники, что на 3% больше по сравнению с 2023 г. Из них 41 677 тяжелых грузовиков (грузоподъемностью 14–40 т), 5742 средне- и малотоннажных грузовика «Компас», 4368 прицепов и полуприцепов, 1596 автобусов, 688 электробусов и 554 автобетоносмесителя.
Выпуск грузовиков последнего поколения К5 вырос на 27% до 6506 единиц. Сейчас они производятся на «новой санкционно устойчивой» компонентной базе, отметил гендиректор компании Сергей Когогин. Его слова приводятся в релизе компании.
Продажи тяжелых грузовиков в РФ в прошлом году снизились на 19% до 102 000 единиц, среднетоннажных – выросли на 22% до 22 000 штук, следует из данных «Автостата». Импорт по этим категориям составил 75 200 грузовиков (-31%) и 900 штук (+15%) соответственно, внутреннее производство – 64 500 (0%) и 42 700 (+29%) единиц техники.
Базовый прогноз «Автостата» на 2025 г. предполагает снижение рынка новых тяжелых грузовиков на 7% до 95 000 штук. При этом оптимистичный предусматривает сохранение рынка на уровне 2024 г., пессимистичный – снижение продаж на 17% до 85 000 единиц. Позитивно на рынок повлияют развитие дальних перевозок фурами, господдержка продаж и необходимость обновления автопарков, следует из презентации агентства, которая есть у «Ведомостей». Негативными факторами аналитики называют возможное ужесточение условий лизинга, стагнация бизнеса у потребителей транспортных услуг, ограниченное предложение от российских автопроизводителей и рост цен на автотехнику.
Прогноз продаж среднетоннажных грузовиков предполагает их сохранение на уровне 2024 г. в базовом сценарии. В оптимистичном возможен рост на 9% до 24 000 единиц, а в пессимистичном – снижение на те же 9% до 20 000 единиц.
Пока ожидается, что в 2025 г. и рынок новых грузовиков, и лизинг (как основной инструмент их продаж) покажут снижение, говорил ранее «Ведомостям» исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. Он отмечал, что высокая ключевая ставка делает лизинг «неудобным инструментом» обновления автопарков, а спрос на технику во многом уже выбран в 2023–2024 гг. Теперь, по его словам, бизнес будет выжидать более выгодных макроэкономических условий для покупки машин, а китайская техника продолжит доминировать на рынке.