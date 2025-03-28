Проект скоростной автотрассы Джубга – Сочи будет готов в 2026 году

Хуснуллин в интервью «Ведомостям» в марте прошлого года говорил о том, что Сочи оказался частично отрезанным от федеральной дорожной сети из-за серьезного перегруза существующей дороги между ним и Джубгой (А147). Строительство ее платного дублера вице-премьер оценивал в 1,4 трлн руб., около 600 млрд из которых предполагалось взять из внебюджетных источников. По словам Хуснуллина, также рассматривалась возможность использовать для финансирования стройки средства Фонда национального благосостояния – под 3% годовых на 15 лет.