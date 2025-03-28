Проект скоростной автотрассы Джубга – Сочи будет готов в 2026 году

Проект скоростной автотрассы Джубга – Сочи будет готов в 2026 годуНо построить дорогу быстро не получится из-за технической сложности и дороговизны
Госкомпания «Автодор» (управляет платными трассами) и ведущие проектные институты продолжают работу над третьим этапом обхода Сочи и делают проект на всю скоростную автотрассу до Джубги. Об этом 28 марта журналистам рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.
По его словам, трассировка всей дороги Джубга – Сочи уже определена, а подготовка проекта займет еще год «с учетом сложной геологии».
Кроме того, правительство, по словам Хуснуллина, продолжает рассматривать расширение дороги в сторону Геленджика и Новороссийска с выходом к Крымскому мосту. «Все эти участки находятся в планировании, проработке документации. Мы в рамках шестилетнего дорожного плана должны приступить к проектированию и строительству некоторых из них», – отметил вице-премьер.
Проект строительства платного дублера существующей двухполосной автотрассы от Джубги до Сочи в Краснодарском крае обсуждается в правительстве уже много лет. Имеющаяся дорога протяженностью около 170 км идет вдоль побережья Черного моря и перегружена в летнее время. Это основная трасса, по которой можно добраться на автомобиле из центральных регионов России до курортов Туапсе, Лазаревское и Сочи.
«Автодор» в 2022 г. подготовил технико-экономическое обоснование для проекта новой дороги, были проработаны основные варианты ее трассировки и основные технические решения. Предполагается, что стройка будет разделена на восемь участков общей протяженностью около 140 км, большая часть трассы будет исполнена в тоннельно-эстакадном варианте.
В федеральном бюджете 2023-2025 гг. на проект заложено 73,5 млрд руб. – эти деньги направлены на строительство обхода Адлера. Это первый по порядку реализации и наиболее загруженный участок в текущих параметрах проекта. По словам Хуснуллина, в этом году строители должны приступить к проходке восьмикилометрового туннеля на этом участке.
Кроме того, в 2024-2026 гг. из федерального дорожного фонда на всю трассу планировалось выделить еще 156,9 млрд руб. из федерального дорожного фонда, говорил в конце 2023 г. представитель «Автодора». Всего госкомпания планировала направить на проект 525 млрд руб. за трехлетку с 2024 г. «Ведомости» направили вопросы в «Автодор».
Хуснуллин в интервью «Ведомостям» в марте прошлого года говорил о том, что Сочи оказался частично отрезанным от федеральной дорожной сети из-за серьезного перегруза существующей дороги между ним и Джубгой (А147). Строительство ее платного дублера вице-премьер оценивал в 1,4 трлн руб., около 600 млрд из которых предполагалось взять из внебюджетных источников. По словам Хуснуллина, также рассматривалась возможность использовать для финансирования стройки средства Фонда национального благосостояния – под 3% годовых на 15 лет.
Строительство обхода Адлера само по себе никакую транспортную задачу не решит, поскольку там нет транзитного трафика, отмечает научный руководитель Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Михаил Блинкин. Принятие решений по другим участкам новой автотрассы, скорее всего, будет сдвигаться «вправо», потому что при текущем состоянии бюджета и макроэкономики в целом денег на него взять неоткуда, поясняет эксперт.
По словам Блинкина, строительство новой дороги между Джубгой и Сочи будет очень сложным с технологической точки зрения, но позволит «обрести новые компетенции» строительным компаниям. Пока же это больше видится как некая долгосрочная цель, поставленная на высоком уровне, резюмировал эксперт.