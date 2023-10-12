На строительство скоростной трассы Джубга – Сочи «Автодор» даст 525 млрд рублей

Из бюджета на стройку будет выделено в совокупности 230,4 млрд руб. до конца 2026 г. Как отмечает представитель госкомпании, пока из этой суммы в бюджете на 2023–2025 гг. заложено 73,5 млрд руб. Еще 156,9 млрд руб. планируется выделить в 2024–2026 гг. из федерального дорожного фонда. Соответствующая цифра также есть в пояснительной записке к проекту бюджета на следующую трехлетку, закон о котором находится в Госдуме и еще не принят.