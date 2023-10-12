На строительство скоростной трассы Джубга – Сочи «Автодор» даст 525 млрд рублей

На строительство скоростной трассы Джубга – Сочи «Автодор» даст 525 млрд рублейНо это лишь треть от необходимого проекту объема финансирования
Госкомпания «Автодор» в ближайшие три года направит на строительство новой скоростной платной автотрассы от Джубги до Сочи на юге Краснодарского края в общей сложности 525 млрд руб. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «Автодора». Общая стоимость проекта – около 1,5 трлн руб. и остальные средства будут вложены до конца 2028 г., пояснил собеседник. Финансировать его будут за счет средств федерального бюджета, фонда национального благосостояния (ФНБ) и внебюджетных источников.
Из бюджета на стройку будет выделено в совокупности 230,4 млрд руб. до конца 2026 г. Как отмечает представитель госкомпании, пока из этой суммы в бюджете на 2023–2025 гг. заложено 73,5 млрд руб. Еще 156,9 млрд руб. планируется выделить в 2024–2026 гг. из федерального дорожного фонда. Соответствующая цифра также есть в пояснительной записке к проекту бюджета на следующую трехлетку, закон о котором находится в Госдуме и еще не принят.