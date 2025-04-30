Чистый убыток «Камаза» по РСБУ за I квартал 2025 года составил 12,5 млрд рублей

По итогам 2024 г. «Камаз» заработал 731 млн руб. чистой прибыли. В 2023 г. этот показатель составлял 20,4 млрд руб. За прошлый год выручка компании увеличилась на 6% до 393,7 млрд руб., себестоимость продаж – на 6,5% до 332,2 млрд руб., валовая прибыль – на 5% до 61,9 млрд руб. Также выросли на 13% год к году коммерческие расходы, достигнув 15,7 млрд руб. Операционная прибыль снизилась на 12% до 22,8 млрд руб., показатель EBITDA просел на 12% до 33,6 млрд руб. Всего в 2024 г. «Камаз» выпустил 54 600 единиц коммерческой техники, что на 3% больше, чем в 2023 г.