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Совет директоров «Камаза» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год

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Совет директоров «Камаза» на заседании рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по акциям за 2024 г. Об этом сообщается на сайте компании.

В январе – марте 2025 г. чистый убыток «Камаза» составил 12,46 млрд руб. против прибыли в 1,44 млрд руб. за аналогичный период 2024 г. Выручка предприятия сократилась на 29,4% до 57,9 млрд руб. Долгосрочные обязательства составили 167,7 млрд руб., краткосрочные (включая кредиторскую задолженность) – 284,9 млрд руб.

По результатам прошлого года «Камаз» заработал 731 млн руб. чистой прибыли. В 2023 г. этот показатель составлял 20,4 млрд руб. За 2024 г. выручка компании выросла на 6% до 393,7 млрд руб., себестоимость продаж – на 6,5% до 332,2 млрд руб., валовая прибыль – на 5% до 61,9 млрд руб. Всего в прошедшем году предприятие выпустило 54 600 единиц коммерческой техники, что на 3% больше, чем в 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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