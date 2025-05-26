Совет директоров «Камаза» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год

По результатам прошлого года «Камаз» заработал 731 млн руб. чистой прибыли. В 2023 г. этот показатель составлял 20,4 млрд руб. За 2024 г. выручка компании выросла на 6% до 393,7 млрд руб., себестоимость продаж – на 6,5% до 332,2 млрд руб., валовая прибыль – на 5% до 61,9 млрд руб. Всего в прошедшем году предприятие выпустило 54 600 единиц коммерческой техники, что на 3% больше, чем в 2023 г.