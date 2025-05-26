Совет директоров «Камаза» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год
Совет директоров «Камаза» на заседании рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по акциям за 2024 г. Об этом сообщается на сайте компании.
В январе – марте 2025 г. чистый убыток «Камаза» составил 12,46 млрд руб. против прибыли в 1,44 млрд руб. за аналогичный период 2024 г. Выручка предприятия сократилась на 29,4% до 57,9 млрд руб. Долгосрочные обязательства составили 167,7 млрд руб., краткосрочные (включая кредиторскую задолженность) – 284,9 млрд руб.
По результатам прошлого года «Камаз» заработал 731 млн руб. чистой прибыли. В 2023 г. этот показатель составлял 20,4 млрд руб. За 2024 г. выручка компании выросла на 6% до 393,7 млрд руб., себестоимость продаж – на 6,5% до 332,2 млрд руб., валовая прибыль – на 5% до 61,9 млрд руб. Всего в прошедшем году предприятие выпустило 54 600 единиц коммерческой техники, что на 3% больше, чем в 2023 г.