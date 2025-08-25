«АвтоВАЗ» запустил сервисную кампанию из-за блокировки руля Lada Vesta
Официальные дилеры Lada проводят бесплатную сервисную кампанию по обновлению прошивки в автомобилях Lada Vesta второго поколения. Мера направлена на устранение проблемы с возможной блокировкой рулевой колонки при перезапуске двигателя, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителей «АвтоВАЗа».
До этого в СМИ появлялась информация о якобы обязательном отзыве автомобилей. Но в компании пояснили, что речь идет именно о сервисной кампании.
«При очередном плановом или внеплановом визите на сервис проверяется версия прошивки одного из электронных блоков и, при необходимости, выполняется обновление», – пояснили в «АвтоВАЗе».
Согласно инструкции по эксплуатации, при повторном запуске двигателя должно проходить не менее пяти секунд после его остановки, иначе могла возникнуть блокировка руля. Но, по данным специалистов, обновленная версия ПО позволяет запускать двигатель сразу после остановки.
В компании также подчеркнули, что отзывная кампания предполагает обязательный ремонт или устранение потенциальных дефектов, а сервисная – рекомендательные действия, выполняемые при визите на сервис для повышения потребительских характеристик автомобиля.
18 августа стало известно, что «АвтоВАЗ» возобновил производство после корпоративного отпуска, длившегося с 28 июля по 17 августа.