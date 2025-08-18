«АвтоВАЗ» возобновил производство после корпоративного отпуска
«АвтоВАЗ» вышел из единого корпоративного отпуска. По информации, опубликованной на сайте, он продлился с 28 июля по 17 августа.
Традиционные трехнедельные выходные «АвтоВАЗ» берет для проведения ремонта, обслуживания и модернизации технологического оборудования и оснастки. По информации на сайте, в это время также осуществляются работы по улучшению условий труда работников компании.
Во время корпоративного отпуска продолжали функционировать столовые и были организованны специальные автобусные маршруты для доставки сотрудников, продолжающих трудиться, к месту работы.
22 июля «АвтоВАЗ» сообщил, что осенью рассмотрит возможность сокращения рабочей недели на производственных площадках до четырех дней. Решение об этом компания примет «по итогам анализа тенденций на рынке и экономических факторов».
Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщал, что направит 10 млрд руб. на дофинансирование программы льготного автокредитования. Тем самым власти рассчитывают на оживление сферы на фоне снижения ключевой ставки ЦБ.