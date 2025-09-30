Алиханов: корректировка утильсбора скажется на авто параллельного импорта

29 сентября гендиректор «Автостата» Сергей Целиков сообщал, что ожидание повышения утильсбора подстегнуло спрос: за неделю с 22 по 28 сентября продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 21% и составили 32 287 штук. Это рекордный недельный показатель с начала 2025 г., при этом позитивную динамику показали все марки из топ-20 рынка.