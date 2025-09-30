Алиханов: корректировка утильсбора скажется на авто параллельного импорта
Корректировка механизма утильсбора в большей степени отразится на стоимости автомобилей, поставляемых по параллельному импорту, а также машин брендов, прекративших работу в России. Об этом заявил ТАСС глава Минпромторга Антон Алиханов.
По его словам, рост цен не будет массовым благодаря затовариванию складов, которое снизит риски значительных скачков. Изменения затронут лишь часть моделей.
«По большей части это те машины, которые поставляются по параллельному импорту, и тех брендов, которые из-за санкций прекратили свою деятельность в Российской Федерации», – пояснил министр.
Алиханов подчеркнул, что изменения не затронут доступность наиболее массовых категорий автомобилей.
Минпромторг до этого подготовил проект постановления, по которому с 1 ноября 2025 г. в расчет утильсбора для легковых автомобилей (категория М1) вводится новый показатель: базовая ставка будет зависеть от типа и объема двигателя, а мощность станет влиять на повышающий коэффициент по прогрессивной шкале.
29 сентября гендиректор «Автостата» Сергей Целиков сообщал, что ожидание повышения утильсбора подстегнуло спрос: за неделю с 22 по 28 сентября продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 21% и составили 32 287 штук. Это рекордный недельный показатель с начала 2025 г., при этом позитивную динамику показали все марки из топ-20 рынка.