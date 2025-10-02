«АвтоВАЗ» не планирует менять ценовую политику в ближайшее время
«В настоящее время у «АвтоВАЗа» нет планов и намерений по изменению ценовой политики», – говорится в сообщении.
25 сентября «АвтоВАЗ» подтвердил планы по выпуску в 2025 г. более 300 000 автомобилей Lada. В то же время автоконцерн не исключил увеличение производственной программы на 2026 г. до 500 000–600 000 единиц.
По данным «Автостата», продажи автомобилей Lada Aura в России за первые восемь месяцев 2025 г. составили 792 машины. С мая по август ежемесячный объем реализации этой модели превышал 100 единиц. Согласно статистике, владельцами 53% проданных Lada Aura стали физлица, которые приобрели 421 автомобиль. Остальная часть пришлась на юридических лиц, оформивших 371 машину (47% от общего числа продаж).