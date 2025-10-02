Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Авто /

«АвтоВАЗ» не планирует менять ценовую политику в ближайшее время

Ведомости

«АвтоВАЗ» не планирует в ближайшее время вносить изменения в свою ценовую политику. Об этом в автоконцерне сообщили «РИА Новостям».

«В настоящее время у «АвтоВАЗа» нет планов и намерений по изменению ценовой политики», – говорится в сообщении.

25 сентября «АвтоВАЗ» подтвердил планы по выпуску в 2025 г. более 300 000 автомобилей Lada. В то же время автоконцерн не исключил увеличение производственной программы на 2026 г. до 500 000–600 000 единиц.

По данным «Автостата», продажи автомобилей Lada Aura в России за первые восемь месяцев 2025 г. составили 792 машины. С мая по август ежемесячный объем реализации этой модели превышал 100 единиц. Согласно статистике, владельцами 53% проданных Lada Aura стали физлица, которые приобрели 421 автомобиль. Остальная часть пришлась на юридических лиц, оформивших 371 машину (47% от общего числа продаж).

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь