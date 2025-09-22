Продажи Lada Aura с начала года составили 792 автомобиля

Продажи автомобилей Lada Aura в России по итогам первых восьми месяцев 2025 г. составили 792 машины, сообщает аналитическое агентство «Автостат». При этом за период с мая по август ежемесячный объем реализации этой модели превышал 100 единиц, что говорит о стабильном интересе к модели.