Главная / Бизнес /

Продажи Lada Aura с начала года составили 792 автомобиля

Ведомости

Продажи автомобилей Lada Aura в России по итогам первых восьми месяцев 2025 г. составили 792 машины, сообщает аналитическое агентство «Автостат». При этом за период с мая по август ежемесячный объем реализации этой модели превышал 100 единиц, что говорит о стабильном интересе к модели.

Согласно статистике, более половины (53%) реализованных Lada Aura были приобретены физическими лицами – 421 автомобиль. Остальная часть пришлась на юридические лица, которые оформили 371 экземпляр, или 47% от общего числа продаж.

Лидером по региональным продажам стала Самарская область, где было зарегистрировано 68 автомобилей данной модели. Немного отстает Москва с показателем в 64 машины, а замыкает тройку Татарстан – 47 единиц. Также в пятерку регионов с наибольшими объемами продаж вошли Московская область (36 авто) и Санкт-Петербург (34 авто).

В конце января президент России Владимир Путин положительно оценил автомобиль Lada Aura в ходе посещения завода «АвтоВАЗ» в Тольятти. «Заднюю передачу включаешь – камера работает. Видимость хорошая, управляемость. Здорово», – сказал президент.

