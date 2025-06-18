На ПМЭФ «АвтоВАЗ» представил версию Lada Aura для такси
Автомобиль выполнен в белом цвете с желтой полосой по бортам и традиционными черными «шашечками» на кузове. Розничные продажи Lada Aura стартовали 30 ноября 2024 г.
18 июня на ПМЭФ «Автоваз» также презентует первый кроссовер Lada собственной разработки. Помимо кроссовера, на стенде Самарской области компания представит Lada Iskra. Модель, по сообщению «Автоваза», выйдет на рынок в июле 2025 г. – в день рождения производителя автомобилей. В тематической зоне «Виноград» выставят ралли-рейдовый внедорожник NIVA Sport Т2 и гоночную модификацию Iskra.
ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге. Основная тематика форума в этом году – поиск общих ориентиров в условиях глобальной турбулентности, переосмысление моделей сотрудничества и формирование основ устойчивого развития. Программа структурирована вокруг пяти ключевых треков: «Мировая экономика: новая платформа глобального роста», «Российская экономика: новое качество роста», «Человек в новом мире», «Среда для жизни», «Технологии: стремление к лидерству».