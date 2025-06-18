На ПМЭФ «АвтоВАЗ» представил версию Lada Aura для такси

18 июня на ПМЭФ «Автоваз» также презентует первый кроссовер Lada собственной разработки. Помимо кроссовера, на стенде Самарской области компания представит Lada Iskra. Модель, по сообщению «Автоваза», выйдет на рынок в июле 2025 г. – в день рождения производителя автомобилей. В тематической зоне «Виноград» выставят ралли-рейдовый внедорожник NIVA Sport Т2 и гоночную модификацию Iskra.