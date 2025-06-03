«Автоваз» представит первый кроссовер LADA собственной разработки на ПМЭФ

Помимо кроссовера, на стенде Самарской области компания также представит LADA Iskra. Модель, по сообщению «Автоваза», выйдет на рынок в июле 2025 г. – в день рождения производителя автомобилей. В тематической зоне «ВиноГрад» выставят ралли-рейдовый внедорожник NIVA Sport Т2 и гоночную модификацию Iskra. Этот стенд, как отметили в пресс-службе, подойдет для любителей спортивных автомобилей.