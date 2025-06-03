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«Автоваз» представит первый кроссовер LADA собственной разработки на ПМЭФ

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18 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) «Автоваз» презентует первый кроссовер LADA собственной разработки, сообщили в пресс-службе компании и анонсировали событие как «мировую премьеру».

Помимо кроссовера, на стенде Самарской области компания также представит LADA Iskra. Модель, по сообщению «Автоваза», выйдет на рынок в июле 2025 г. – в день рождения производителя автомобилей. В тематической зоне «ВиноГрад» выставят ралли-рейдовый внедорожник NIVA Sport Т2 и гоночную модификацию Iskra. Этот стенд, как отметили в пресс-службе, подойдет для любителей спортивных автомобилей.

ПМЭФ пройдет с 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге. Основная тематика форума в этом году – поиск общих ориентиров в условиях глобальной турбулентности, переосмысление моделей сотрудничества и формирование основ устойчивого развития. Программа структурирована вокруг пяти ключевых треков: «Мировая экономика: новая платформа глобального роста», «Российская экономика: новое качество роста», «Человек в новом мире», «Среда для жизни», «Технологии: стремление к лидерству».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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