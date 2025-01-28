Путин положительно оценил Lada Aura на заводе в Тольятти
Президент России Владимир Путин положительно оценил автомобиль Lada Aura в ходе посещения завода «АвтоВАЗ» в Тольятти.
«Заднюю передачу включаешь – камера работает. Видимость хорошая, управляемость. Здорово», – сказал президент.
Путин приехал на предприятие «АвтоВАЗа» в рамках рабочей поездки в Самарскую область. Президент также посетит центр беспилотных авиационных систем «Самара».
Розничные продажи Lada Aura стартовали с 30 ноября 2024 г. Рекомендованная розничная цена начиналась с 2,6 млн руб. В октябре 2024 г. спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что председатели комитетов Думы пересядут на Lada Aura.
16 июля 2024 г. Путин также похвалил Lada Aura после поездки на ней по Тольятти. «Хорошая машина», – сказал он, отвечая на вопрос Life.ru.