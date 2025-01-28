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Путин положительно оценил Lada Aura на заводе в Тольятти

Ведомости

Президент России Владимир Путин положительно оценил автомобиль Lada Aura в ходе посещения завода «АвтоВАЗ» в Тольятти.

«Заднюю передачу включаешь – камера работает. Видимость хорошая, управляемость. Здорово», – сказал президент.

Путин приехал на предприятие «АвтоВАЗа» в рамках рабочей поездки в Самарскую область. Президент также посетит центр беспилотных авиационных систем «Самара».

Розничные продажи Lada Aura стартовали с 30 ноября 2024 г. Рекомендованная розничная цена начиналась с 2,6 млн руб. В октябре 2024 г. спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что председатели комитетов Думы пересядут на Lada Aura.

16 июля 2024 г. Путин также похвалил Lada Aura после поездки на ней по Тольятти. «Хорошая машина», – сказал он, отвечая на вопрос Life.ru.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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