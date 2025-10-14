Подготовка машины к зиме подорожала за год на 8%
При расчете комплекта товаров на легковой автомобиль из четырех автошин, набора щеток стеклоочистителя, омывающей жидкости для стекла, услуги шиномонтажа и мойки в качестве стандартного набора для подготовке к зиме в сентябре 2025 г. выходит 38 018 руб. Это 8% выше уровня за такой же период 2024 г. Об этом сообщает аналитический центр «Чек индекс».
Средний чек без учета летней резины составляет 5338 руб., что на 13% больше, чем годом ранее. Стоимость услуг шиномонтажа для легковой машины в среднем подорожала на 14% до 2520 руб. Ими воспользовались на 4% меньше по сравнению с сентябрем 2024 г. Средний чек за услуги автомойки для такого автомобиля вырос на 15% и достиг 1270 руб. Их приобретали на 10% больше, чем год назад.
Средняя цена одной автошины для легковой машины увеличилась на 5% и составила 8170 руб. Их покупали на 12% меньше. Средний чек за жидкость для омывания стекла вырос на 13% до 443 руб. Число покупок жидкости упало на 5. Стоимость набора щеток стеклоочистителя возросла на 11% и достигла 1105 руб. В сентябре 2025 г. их приобретали на 6% меньше.
По данным центра, снижение продаж зимних шин связано с уменьшением объема покупок автомобилей. На спрос в сентябре также влияла сухая погода. В то же время упал спрос и на сопутствующие товары и услуги. При этом стоимость услуг растет более высокими темпами, чем ценник товарного ассортимента.
3 октября «Ведомости» со ссылкой на данные« Автостата» писали, что с января по сентябрь 2025 г. в России продано 895 923 новых легковых автомобиля, что на 22% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Наиболее продаваемой маркой осталась Lada. По итогам трех кварталов она заняла долю рынка в 26,5%. В общей сложности за девять месяцев продано 237 706 автомобилей этой марки (-25% год к году).