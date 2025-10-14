Подготовка машины к зиме подорожала за год на 8%

Средний чек без учета летней резины составляет 5338 руб., что на 13% больше, чем годом ранее. Стоимость услуг шиномонтажа для легковой машины в среднем подорожала на 14% до 2520 руб. Ими воспользовались на 4% меньше по сравнению с сентябрем 2024 г. Средний чек за услуги автомойки для такого автомобиля вырос на 15% и достиг 1270 руб. Их приобретали на 10% больше, чем год назад.