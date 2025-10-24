Газета
«Камаз» возвращается к пятидневке

Ведомости

Предприятия «Камаза» возвращаются к пятидневному графику работы с 10 ноября. Об этом сообщили в компании.

Решение об этом принял генеральный директор ПАО «Камаз» Сергей Когогин. «После ноябрьских федеральных и республиканских праздников компания перейдет на обычный пятидневный график работы», – уточняется в сообщении (цитата по ТАСС).

Предварительно, пятидневка будет установлена и в декабре. Окончательное решение о графике работы в последний месяц года будет принято на финкомитете в конце ноября.

«Камаз» ввел четырехдневную рабочую неделю 1 августа. Мера коснулась подразделений, у которых нет полной загрузки. По данным «Камаза», в первом полугодии рынок грузовых машин сократился почти на 60%. Поэтому компания принимает меры для сохранения финансовой устойчивости и предотвращения сокращения персонала. Одной из них является введение сокращенной рабочей недели с 1 августа.

В конце сентября рабочую неделю сократили в «АвтоВАЗе». Решение было принято для сохранения рабочих мест и во избежание массового сокращения сотрудников. 21 октября президент компании Максим Соколов объявил, что «АвтоВАЗ» сохранит четырехдневную рабочую неделю на предприятиях до конца 2025 г.

