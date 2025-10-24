«Камаз» возвращается к пятидневке

«Камаз» ввел четырехдневную рабочую неделю 1 августа. Мера коснулась подразделений, у которых нет полной загрузки. По данным «Камаза», в первом полугодии рынок грузовых машин сократился почти на 60%. Поэтому компания принимает меры для сохранения финансовой устойчивости и предотвращения сокращения персонала. Одной из них является введение сокращенной рабочей недели с 1 августа.