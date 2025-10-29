Газета
Toyota опровергла заявление Трампа о намерении инвестировать $10 млрд в США

Ведомости

Японский автоконцерн Toyota не обещал президенту США Дональду Трамп новые инвестиции в размере $10 млрд. Об этом заявил руководитель Toyota Хироюки Уэда.

«Мы не говорили конкретно, что инвестируем $10 млрд в течение следующих нескольких лет», – сказал он (цитата по Reuters).

Уэда отметил, что во время первого срока Трампа сумма инвестиций действительно составляла около $10 млрд, но автоконцерн не говорил о тех же масштабах при его нынешнем сроке: «Мы объяснили, что продолжим инвестировать и создавать рабочие места, как и прежде».

28 октября Трамп объявил, что Toyota Motor планирует создать новые автомобильные заводы в США на сумму до $10 млрд. Заявление прозвучало в день, когда корпорации США и Японии договорились о сделках по инвестициям на сумму $490 млрд.

Тогда же стороны подписали соглашение о поставках критически важных минералов и редкоземельных ресурсов, а также меморандум относительно сделки по «технологическому процветанию». 

