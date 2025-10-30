Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Авто /

Президент «АвтоВАЗа» назвал авторынок РФ тяжелым, но живым

Ведомости

Президент компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов заявил, что автомобильный рынок в России «по-прежнему тяжелый», но вместе с тем «живой». Об этом он заявил в интервью «России 24», передает Telegram-канал «Вести».

Соколов также отметил, что продукция «АвтоВАЗа» по-прежнему конкурентоспособна в стране. В пример он привел бренд «Лада», который сегодня занимает от 20% до 25% рынка.

«Значит, спрос на нашу продукцию в своем отечестве есть, и этот спрос необходимо поддержать», – заключил он.

21 октября Соколов сообщал, что «АвтоВАЗ» намерен к 2027 г. увеличить экспорт автомобилей и машинокомплектов до более чем 30 000 единиц. По его данным, в этом году объем поставок превысит 20 000 автомобилей и машинокомплектов.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте