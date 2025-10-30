Президент «АвтоВАЗа» назвал авторынок РФ тяжелым, но живым

21 октября Соколов сообщал, что «АвтоВАЗ» намерен к 2027 г. увеличить экспорт автомобилей и машинокомплектов до более чем 30 000 единиц. По его данным, в этом году объем поставок превысит 20 000 автомобилей и машинокомплектов.