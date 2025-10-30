Президент «АвтоВАЗа» назвал авторынок РФ тяжелым, но живым
Соколов также отметил, что продукция «АвтоВАЗа» по-прежнему конкурентоспособна в стране. В пример он привел бренд «Лада», который сегодня занимает от 20% до 25% рынка.
«Значит, спрос на нашу продукцию в своем отечестве есть, и этот спрос необходимо поддержать», – заключил он.
21 октября Соколов сообщал, что «АвтоВАЗ» намерен к 2027 г. увеличить экспорт автомобилей и машинокомплектов до более чем 30 000 единиц. По его данным, в этом году объем поставок превысит 20 000 автомобилей и машинокомплектов.