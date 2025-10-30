ФТС не меняла метод проверки уплаты утильсбора на машины из Казахстана

Ведомство объяснило, что контроль не стал строже, опровергнув публикации СМИ. При этом ФТС сообщила, что в последнее время увеличилось количество нарушений в ходе проверок. Самым распространенным является неправильный порядок применения формулы расчета утилизационного счета.