ФТС не меняла метод проверки уплаты утильсбора на машины из Казахстана
Подходы к проверке уплаты утилизационного сбора транспортных средств, в том числе ввозимых с территории Казахстана, не изменились. Об этом сообщили в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС).
Ведомство объяснило, что контроль не стал строже, опровергнув публикации СМИ. При этом ФТС сообщила, что в последнее время увеличилось количество нарушений в ходе проверок. Самым распространенным является неправильный порядок применения формулы расчета утилизационного счета.
Таможенная служба напомнила, что необходимо проявлять должную осмотрительность и осторожность при планировании покупки автомобиля, предоставлении документов и расчете утилизационного сбора.
В ФТС подчеркнули, что сбор подлежит уплате за каждое ввозимое из государств-членов ЕАЭС или произведенное транспортное средство. Плательщик должен самостоятельно произвести расчет утилизационного сбора.
12 сентября стало известно, что Минпромторг планирует изменить с 1 ноября 2025 г. методику расчета утилизационного сбора в отношении легковых автомобилей (категория М1). Начисление сбора будет привязано к мощности двигателя выпускаемого в обращение транспортного средства.
14 октября министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщил, что Минпромторг учтет сроки поставки и оплаты заказанных авто из разных стран при отсрочке новых правил утильсбора.