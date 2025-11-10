«АвтоВАЗ» разблокировал продажи ограниченной партии Lada Largus

В октябре Telegram-канал Mash писал о жалобах водителей на проблемы в рулевом управлении Largus. Неполадки возникали у машин 2025 г. выпуска с пробегом от 5000 до 10 000 км при холоде и преимущественно по утрам, когда «авто и конкретно гидроусилитель еще не успели прогреться». Тогда в «АвтоВАЗе» говорили, что статистика гарантийных обращений по вопросам рулевого управления Largus «носит единичный характер».