«АвтоВАЗ» разблокировал продажи ограниченной партии Lada Largus
«АвтоВАЗ» разблокировал продажи в дилерской сети ограниченной партии автомобилей Lada Largus, которая нуждалась в проверке. Об этом сообщило «РИА Новости».
Автопроизводитель подготовит рекомендации для дилеров и готовит сервисную кампанию для партии этих машин.
9 ноября Росстандарт объявил об установлении в дилерской сети ограничения продаж Lada Largus с 21 октября до завершения анализа информации, тестирования компонентов автомобилей и проведения исследования материалов. Ограничения связаны с затруднением при вращении рулевого колеса.
В случаях обращений клиентов выполняется гарантийный ремонт. «АвтоВАЗ» и поставщик гидроусилителя рулевого управления проводят анализ и поиск причин неисправности.
В октябре Telegram-канал Mash писал о жалобах водителей на проблемы в рулевом управлении Largus. Неполадки возникали у машин 2025 г. выпуска с пробегом от 5000 до 10 000 км при холоде и преимущественно по утрам, когда «авто и конкретно гидроусилитель еще не успели прогреться». Тогда в «АвтоВАЗе» говорили, что статистика гарантийных обращений по вопросам рулевого управления Largus «носит единичный характер».