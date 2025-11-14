Минпромторг продлил скидку в 20% на LCV по льготному лизингу до конца года
Минпромторг продлил действие увеличенной скидки на легкие коммерческие автомобили (LCV) в рамках программы льготного лизинга до конца 2025 г., сообщили в министерстве.
Повышенная скидка в 20% (но не более 1 млн руб.) была введена в начале сентября вместо 10% (не более 500 000 руб.) и первоначально действовала до октября. Теперь по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова ее действие возобновлено и продлено до конца года.
В министерстве напомнили, что до конца 2025 г. в программе льготного лизинга смогут участвовать LCV категорий M2, N1 и N2, произведенные в 2024 г. Для остальных категорий по льготному лизингу есть ограничение по выпуску не раньше 1 октября 2024 г.
28 августа сообщалось, что Минпромторг утвердил обновленные параметры инвестрежима для автопрома. Эксперты отмечали, что новые условия могут упростить локализацию производства китайских автомобилей в России.