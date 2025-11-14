Минпромторг продлил скидку в 20% на LCV по льготному лизингу до конца года

Повышенная скидка в 20% (но не более 1 млн руб.) была введена в начале сентября вместо 10% (не более 500 000 руб.) и первоначально действовала до октября. Теперь по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова ее действие возобновлено и продлено до конца года.