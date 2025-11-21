Газета
Глава «АвтоВАЗа» предупредил о неизбежном повышении цен на Lada

Ведомости

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил о необходимости индексации цен на автомобили Lada. Об этом он заявил в кулуарах форума «Транспорт России», передает ТАСС. По его словам, это решение обусловлено ростом реальной себестоимости машин.

Цены должны соответствовать реальной себестоимости, поскольку увеличился импорт, а «агрессивный демпинг на основе информации из китайских стоков давил на рынок», отметил он.

Соколов говорил в июне, что из-за роста себестоимости «АвтоВАЗ» видит основания для индексации цен на свои машины. Он объяснил возможную индексацию цен на машины «АвтоВАЗа» тем, что инфляция всегда закладывается в расчет себестоимости. При этом, при принятии такого решения компания будет ориентироваться на рыночную ситуацию.

Последняя индексация цен на модели Lada прошла в январе. Тогда «АвтоВАЗ» проиндексировал цены на Lada Granta и Niva Legend. В среднем цены на модели Lada изменились на 1,8%, пишет ТАСС.

