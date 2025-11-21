Глава «АвтоВАЗа» предупредил о неизбежном повышении цен на Lada

Соколов говорил в июне, что из-за роста себестоимости «АвтоВАЗ» видит основания для индексации цен на свои машины. Он объяснил возможную индексацию цен на машины «АвтоВАЗа» тем, что инфляция всегда закладывается в расчет себестоимости. При этом, при принятии такого решения компания будет ориентироваться на рыночную ситуацию.