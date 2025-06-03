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В «Автовазе» видят основания для индексации цен на свои машины

Ведомости

Из-за роста себестоимости «Автоваз» видит основания для индексации цен на свои машины. Об этом президент компании Максим Соколов сообщил «РИА Новости» в кулуарах ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

Он объяснил возможную индексацию цен на машины «Автоваза» тем, что инфляция всегда закладывается в расчет себестоимости. Тем не менее, при принятии такого решения компания будет ориентироваться на рыночную ситуацию, добавил Соколов.

Президент компании также отметил агрессивный демпинг со стороны китайских автопроизводителей. С одной стороны хорошо для потребителя, но если говорить о балансе стратегических целей развития промышленности, то продажа автомобилей ниже себестоимости в любой экономической системе не приветствуется, пояснил он. Соколов добавил, что она не дает накапливать ресурсы для дальнейшего развития и дезориентирует потребителей и производителей.

В пресс-службе «Автоваза» сообщили, что 18 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) компания презентует первый кроссовер LADA собственной разработки. Помимо кроссовера, на стенде Самарской области компания также представит LADA Iskra. Модель, по сообщению «Автоваза», выйдет на рынок в июле 2025 г. – в день рождения производителя автомобилей. В тематической зоне «ВиноГрад» выставят ралли-рейдовый внедорожник NIVA Sport Т2 и гоночную модификацию Iskra. Этот стенд, как отметили в пресс-службе, подойдет для любителей спортивных автомобилей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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