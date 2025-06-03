В «Автовазе» видят основания для индексации цен на свои машины

Президент компании также отметил агрессивный демпинг со стороны китайских автопроизводителей. С одной стороны хорошо для потребителя, но если говорить о балансе стратегических целей развития промышленности, то продажа автомобилей ниже себестоимости в любой экономической системе не приветствуется, пояснил он. Соколов добавил, что она не дает накапливать ресурсы для дальнейшего развития и дезориентирует потребителей и производителей.