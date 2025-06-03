В «Автовазе» видят основания для индексации цен на свои машины
Из-за роста себестоимости «Автоваз» видит основания для индексации цен на свои машины. Об этом президент компании Максим Соколов сообщил «РИА Новости» в кулуарах ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России».
Он объяснил возможную индексацию цен на машины «Автоваза» тем, что инфляция всегда закладывается в расчет себестоимости. Тем не менее, при принятии такого решения компания будет ориентироваться на рыночную ситуацию, добавил Соколов.
Президент компании также отметил агрессивный демпинг со стороны китайских автопроизводителей. С одной стороны хорошо для потребителя, но если говорить о балансе стратегических целей развития промышленности, то продажа автомобилей ниже себестоимости в любой экономической системе не приветствуется, пояснил он. Соколов добавил, что она не дает накапливать ресурсы для дальнейшего развития и дезориентирует потребителей и производителей.
В пресс-службе «Автоваза» сообщили, что 18 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) компания презентует первый кроссовер LADA собственной разработки. Помимо кроссовера, на стенде Самарской области компания также представит LADA Iskra. Модель, по сообщению «Автоваза», выйдет на рынок в июле 2025 г. – в день рождения производителя автомобилей. В тематической зоне «ВиноГрад» выставят ралли-рейдовый внедорожник NIVA Sport Т2 и гоночную модификацию Iskra. Этот стенд, как отметили в пресс-службе, подойдет для любителей спортивных автомобилей.