Toyota за четыре года подала около 90 заявок на регистрацию товарных знаков в РФ
В текущем году регистрацию в Роспатенте прошли пять знаков компании, три из которых были поданы в 2024 г.. Среди них названия Picnic, Toyota IQ, Toyota, Land Cruiser FJ, GR GT. Ожидаются также решения службы по 49 заявкам корпорации, поданных в феврале и марте.
По данным ТАСС, всего из поданных 86 заявок сейчас зарегистрировано 12 товарных знаков.
Японская автомобильная компания заморозила свою деятельность в России в начале 2022 г. Производитель объявил о приостановке сборки автомобилей на петербургском предприятии в сентябре того же года. Завод мощностью 100 000 машин в год выпускал модели Camry и RAV4.
В сентябре этого года вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков сообщил «Ведомостям», что на бывшем заводе Toyota в городе в 2026 г. перезапустят производство автомобилей. Источник «Ведомостей», знакомый с ходом организации производства на площадке, уточнил, что в 2026 г. будет запущен выпуск автомобилей под брендом Senat, линейка будет состоять из двух седанов и одного внедорожника. В октябре сообщалось, что Toyota провела тайную встречу с крупными российскими дилерами для обсуждения послепродажного обслуживания действующих клиентов.