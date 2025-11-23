Toyota за четыре года подала около 90 заявок на регистрацию товарных знаков в РФ

В сентябре этого года вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков сообщил «Ведомостям», что на бывшем заводе Toyota в городе в 2026 г. перезапустят производство автомобилей. Источник «Ведомостей», знакомый с ходом организации производства на площадке, уточнил, что в 2026 г. будет запущен выпуск автомобилей под брендом Senat, линейка будет состоять из двух седанов и одного внедорожника. В октябре сообщалось, что Toyota провела тайную встречу с крупными российскими дилерами для обсуждения послепродажного обслуживания действующих клиентов.