УАЗ временно остановил производство экспедиционных «буханок»
Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) приостановил выпуск экспедиционной версии «буханки». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представительство автоконцерна.
Сейчас дилеры распродают оставшиеся в наличии автомобили. Модификация вернется на конвейер ориентировочно в феврале 2026 г., заявили в УАЗе.
Версия «УАЗ СГР экспедиция» включает дополнительное внедорожное оснащение, лестницу, шины RoadCruza с усиленным стальным кордом и протектором повышенной износостойкости, передний силовой бампер и др. Грузоподъемность составляет до 704 кг.
Летом УАЗ и «Соллерс Алабуга» приостановили работу на неделю. Тогда приостановка работы была связана с плановым корпоративным отпуском.