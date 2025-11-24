УАЗ временно остановил производство экспедиционных «буханок»

Остановка работы произошла на фоне сокращений рабочей недели в других автоконцернах. В том числе четырехдневку установили на предприятиях ГАЗа и «АвтоВАЗа». 21 октября президент компании Максим Соколов объявил, что «АвтоВАЗ» сохранит четырехдневную рабочую неделю на предприятиях до конца 2025 г.