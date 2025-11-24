Газета
УАЗ временно остановил производство экспедиционных «буханок»

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) приостановил выпуск экспедиционной версии «буханки». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представительство автоконцерна.

Сейчас дилеры распродают оставшиеся в наличии автомобили. Модификация вернется на конвейер ориентировочно в феврале 2026 г., заявили в УАЗе.

Версия «УАЗ СГР экспедиция» включает дополнительное внедорожное оснащение, лестницу, шины RoadCruza с усиленным стальным кордом и протектором повышенной износостойкости, передний силовой бампер и др. Грузоподъемность составляет до 704 кг.

Летом УАЗ и «Соллерс Алабуга» приостановили работу на неделю. Тогда приостановка работы была связана с плановым корпоративным отпуском.

Остановка работы произошла на фоне сокращений рабочей недели в других автоконцернах. В том числе четырехдневку установили на предприятиях ГАЗа и «АвтоВАЗа». 21 октября президент компании Максим Соколов объявил, что «АвтоВАЗ» сохранит четырехдневную рабочую неделю на предприятиях до конца 2025 г.

