УАЗ и «Соллерс Алабуга» отправились в корпоративный отпуск до 4 августа
Приостановка работы связана с плановым корпоративным отпуском. На производственных площадках будет проведено техническое обслуживание оборудования и реализованы мероприятия в рамках инвестиционных проектов.
До этого о плановом корпоративном отпуске объявил Павловский автобусный завод (ПАЗ). Производство объявило, что в этот период проводится сервисное обслуживание, ремонт агрегатов и обновление технологического оборудования.
«Автостат» писал в июле, что за первые шесть месяцев 2025 г. в России был продан 4171 новый автобус. Лидером стал бренд ПАЗ (1964 автобуса), на втором месте – китайский Yutong (542 автобуса), на третьем – российский NEFAZ (233 автобуса).