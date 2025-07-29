УАЗ и «Соллерс Алабуга» отправились в корпоративный отпуск до 4 августа

«Автостат» писал в июле, что за первые шесть месяцев 2025 г. в России был продан 4171 новый автобус. Лидером стал бренд ПАЗ (1964 автобуса), на втором месте – китайский Yutong (542 автобуса), на третьем – российский NEFAZ (233 автобуса).