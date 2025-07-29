ПАЗ приостановил производство до 3 августа

В конце июля стало известно, что «Камаз», «АвтоВАЗ» и ГАЗ перешли на четырехдневный график работы. Как отмечали в «Камазе», по итогам полугодия рынок грузовых автомобилей сократился почти на 60%. Вместе с тем, продажи компании сократились менее чем на 30%, что в два раза лучше рынка.