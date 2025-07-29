ПАЗ приостановил производство до 3 августа
Павловский автобусный завод (ПАЗ) приостановил производство в рамках планового корпоративного отпуска с 21 июля по 3 августа. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на представительство ПАЗа.
Это ежегодный отпуск, который проводится на автомобильных заводах в летний период, уточнил производитель. В этот период на проводится сервисное обслуживание, ремонт агрегатов и обновление технологического оборудования.
За первые шесть месяцев 2025 г. в России был продан 4171 новый автобус, а лидером стал ПАЗ, писал «Автостат». Всего в первом полугодии было продано 1964 автобуса, что составляет 47% от общего объема.