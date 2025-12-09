«АвтоВАЗ» сохранит безубыточность четвертый год подряд

«Год еще не закончился. Пока могу только в целом сказать, что финансовые итоги 2025 г. будут для группы “АвтоВАЗ” безубыточными четвертый год подряд. Речь идет о росте выручки во втором полугодии, которая является основой для расчета и других значимых показателей – операционной и чистой прибыли, а также инвестпрограммы на будущий период. А она, напомню, в 2026 г. ожидается практически на уровне 2025 г. – 42 млрд руб.», – сказал Соколов.