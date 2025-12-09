«АвтоВАЗ» сохранит безубыточность четвертый год подряд
«Год еще не закончился. Пока могу только в целом сказать, что финансовые итоги 2025 г. будут для группы “АвтоВАЗ” безубыточными четвертый год подряд. Речь идет о росте выручки во втором полугодии, которая является основой для расчета и других значимых показателей – операционной и чистой прибыли, а также инвестпрограммы на будущий период. А она, напомню, в 2026 г. ожидается практически на уровне 2025 г. – 42 млрд руб.», – сказал Соколов.
По его словам, основные вложения компании в 2025 г. пойдут на запуск производства кроссовера Lada Azimut, выпуск Niva Legend с новым более мощным двигателем объемом 1,8 л, новых двигателей с увеличенной до 120 л.с. и 132 л.с. мощностью, а также проект по производству ШРУСов (шарнир равных угловых скоростей. т.н. «граната») и другие производственные и промышленные проекты.
Говоря об объеме долга компании в текущем году Соколов отметил, что сократить его не позволила масштабная инвестпрограмма, при этом уровень заимствований вырос некритично. Он находится в тех параметрах, когда есть определенный баланс между необходимостью поддержания высоких темпов инвестиций и больших процентных расходов в связи с ключевой ставкой, пояснил топ-менеджер.
Долг «АвтоВАЗа» по состоянию на начало года составлял, по разным оценкам, порядка 100 млрд руб.