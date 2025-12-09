Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Авто /

«АвтоВАЗ» сохранит безубыточность четвертый год подряд

Ведомости

Финансовые итоги 2025 г. будут для группы «АвтоВАЗ» безубыточными четвертый год подряд, рассказал в интервью «Ведомостям» президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

«Год еще не закончился. Пока могу только в целом сказать, что финансовые итоги 2025 г. будут для группы “АвтоВАЗ” безубыточными четвертый год подряд. Речь идет о росте выручки во втором полугодии, которая является основой для расчета и других значимых показателей – операционной и чистой прибыли, а также инвестпрограммы на будущий период. А она, напомню, в 2026 г. ожидается практически на уровне 2025 г. – 42 млрд руб.», – сказал Соколов.

По его словам, основные вложения компании в 2025 г. пойдут на запуск производства кроссовера Lada Azimut, выпуск Niva Legend с новым более мощным двигателем объемом 1,8 л, новых двигателей с увеличенной до 120 л.с. и 132 л.с. мощностью, а также проект по производству ШРУСов (шарнир равных угловых скоростей. т.н. «граната») и другие производственные и промышленные проекты.

Говоря об объеме долга компании в текущем году Соколов отметил, что сократить его не позволила масштабная инвестпрограмма, при этом уровень заимствований вырос некритично. Он находится в тех параметрах, когда есть определенный баланс между необходимостью поддержания высоких темпов инвестиций и больших процентных расходов в связи с ключевой ставкой, пояснил топ-менеджер.

Долг «АвтоВАЗа» по состоянию на начало года составлял, по разным оценкам, порядка 100 млрд руб.

Читайте также:Максим Соколов: «Неправильно отделять социальную политику от промышленной и коммерческой»
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте