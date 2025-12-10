«АвтоВАЗ» с января 2026 года вернется к пятидневному рабочему графику

В июле сообщалось, что «АвтоВАЗ» перейдет на четырехдневную неделю с 29 сентября. 25 сентября при этом компания подтвердила, что планирует в 2025 г. выпустить более 300 000 автомобилей Lada. Также «АвтоВАЗ» допустил расширение своей производственной программы на 2026 г. до 500 000–600 000 машин.