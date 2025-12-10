«АвтоВАЗ» с января 2026 года вернется к пятидневному рабочему графику
Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов подписал приказ, согласно которому сотрудники компании вернутся к пятидневной рабочей неделе с января 2026 г., передает ТАСС.
«Сегодня президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов подписал приказ о возвращении к полной пятидневной рабочей неделе с 1 января 2026 г. Думаю, дополнительно тут никаких комментариев не нужно», – сообщил представитель компании.
21 октября Соколов говорил, что концерн сохранит четырехдневную рабочую неделю на предприятиях до конца 2025 г. Тогда он отмечал, что такая мера позволит избежать большого скопления автомобилей на складах в 2026 г.
В июле сообщалось, что «АвтоВАЗ» перейдет на четырехдневную неделю с 29 сентября. 25 сентября при этом компания подтвердила, что планирует в 2025 г. выпустить более 300 000 автомобилей Lada. Также «АвтоВАЗ» допустил расширение своей производственной программы на 2026 г. до 500 000–600 000 машин.