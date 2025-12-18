«Автостат»: продажи новых машин УАЗ в ноябре упали на 46%
Продажи новых автомобилей УАЗ в России по итогам ноября 2025 г. сократились на 46% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составили около 1500 единиц, следует из данных аналитического агентства «Автостат».
По оценке экспертов агентства, в ноябре было реализовано 1459 новых автомобилей УАЗ. Этот показатель оказался на 23% ниже результата в октябре, когда было продано 1906 машин, и на 46% меньше уровня ноября 2024 г. – тогда было продано 2696 единиц.
По итогам января – ноября 2025 г. в России было реализовано 17 600 новых автомобилей УАЗ, что на 38% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.
Наибольший объем продаж в ноябре пришелся на семейство коммерческих автомобилей СГР – 520 машин, что соответствует примерно 36% от общего объема реализации бренда за месяц. В числе самых востребованных моделей также оказались УАЗ «Патриот» с результатом 508 проданных автомобилей, «Профи» – 219 единиц, «Пикап» – 197 единиц и «Хантер» – 15 единиц.
В ноябре Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) приостановил выпуск экспедиционной версии модели «Буханка». Об этом сообщали «Известия» со ссылкой на представительство автоконцерна.