«Автостат»: продажи новых машин УАЗ в ноябре упали на 46%

По оценке экспертов агентства, в ноябре было реализовано 1459 новых автомобилей УАЗ. Этот показатель оказался на 23% ниже результата в октябре, когда было продано 1906 машин, и на 46% меньше уровня ноября 2024 г. – тогда было продано 2696 единиц.