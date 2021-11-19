«Соллерс» готовит УАЗ к партнерству с глобальным автоконцерном

Реструктуризация необходима для создания партнерства УАЗа с глобальным автоконцерном, пояснил «Ведомостям» источник, знакомый с планами «Соллерс». По его словам, самостоятельно ни УАЗ, ни «Соллерс» не справятся с инвестиционной нагрузкой, возникающей при создании новой модельной линейки. Предполагается, что зарубежный партнер принесет свою платформу для производства автомобилей под своим брендом и под брендом УАЗа. Вместе с тем завод продолжит собирать собственные модели, как делает это сейчас, уверяет собеседник. Создание партнерства запланировано на 2022 г., пояснил источник «Ведомостей», не разглашая его потенциальных участников.