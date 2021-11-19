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«Соллерс» готовит УАЗ к партнерству с глобальным автоконцерном

Новый продукт компания сама создать не в состоянии
Денис Ильюшенков
Максим Стулов / Ведомости

УАЗ вступил в завершающий этап комплексной трехлетней программы реструктуризации, сообщила 18 ноября группа «Соллерс», в которую входит Ульяновский автозавод. Ключевой целью реструктуризации является концентрация в рамках компании активов и компетенций современного автопроизводителя по модели, применяемой в мировом автопроме, объясняет «Соллерс». В периметр этих активов входят штамповка, сварка, окраска кузовов и сборка автомобилей.

Реструктуризация необходима для создания партнерства УАЗа с глобальным автоконцерном, пояснил «Ведомостям» источник, знакомый с планами «Соллерс». По его словам, самостоятельно ни УАЗ, ни «Соллерс» не справятся с инвестиционной нагрузкой, возникающей при создании новой модельной линейки. Предполагается, что зарубежный партнер принесет свою платформу для производства автомобилей под своим брендом и под брендом УАЗа. Вместе с тем завод продолжит собирать собственные модели, как делает это сейчас, уверяет собеседник. Создание партнерства запланировано на 2022 г., пояснил источник «Ведомостей», не разглашая его потенциальных участников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных