«Соллерс» готовит УАЗ к партнерству с глобальным автоконцерном

«Соллерс» готовит УАЗ к партнерству с глобальным автоконцерномНовый продукт компания сама создать не в состоянии
УАЗ вступил в завершающий этап комплексной трехлетней программы реструктуризации, сообщила 18 ноября группа «Соллерс», в которую входит Ульяновский автозавод. Ключевой целью реструктуризации является концентрация в рамках компании активов и компетенций современного автопроизводителя по модели, применяемой в мировом автопроме, объясняет «Соллерс». В периметр этих активов входят штамповка, сварка, окраска кузовов и сборка автомобилей.
Реструктуризация необходима для создания партнерства УАЗа с глобальным автоконцерном, пояснил «Ведомостям» источник, знакомый с планами «Соллерс». По его словам, самостоятельно ни УАЗ, ни «Соллерс» не справятся с инвестиционной нагрузкой, возникающей при создании новой модельной линейки. Предполагается, что зарубежный партнер принесет свою платформу для производства автомобилей под своим брендом и под брендом УАЗа. Вместе с тем завод продолжит собирать собственные модели, как делает это сейчас, уверяет собеседник. Создание партнерства запланировано на 2022 г., пояснил источник «Ведомостей», не разглашая его потенциальных участников.