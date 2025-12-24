Газета
Выдача автокредитов в России за 11 месяцев сократилась на 34,2%

В России по итогам 11 месяцев 2025 г. было выдано автокредитов на 1,38 трлн руб. Это на 34,2% меньше, чем за такой же период 2024 г. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредитных организаций.

Наибольший объем выданных автокредитов в российских регионах в январе – ноябре этого года зафиксирован в Москве (128,9 млрд руб.), Московской области (112,3 млрд руб.), Санкт-Петербурге (77 млрд руб.), Краснодарском крае (68,3 млрд руб.) и Татарстане (68,2 млрд руб.).

Самую серьезную динамику снижения объемов выданных автокредитов среди 15 регионов – лидеров в этом сегменте розничного кредитования показали Ростовская (-41,2%), Московская (-39,0%) и Челябинская (-38,6%) области, Санкт-Петербург (-37,4%) и Москва (-37,4%).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков указал, что падение выдачи автокредитов стало следствием роста рыночных ставок и утилизационного сбора во второй половине прошлого года. Этому также способствовало введение в середине 2024 г. макропруденциальных лимитов в части автокредитов, запрашиваемых россиянами с высоким показателем долговой нагрузки.

В ноябре исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов рассказал, что сроки владения легковым автомобилем в России серьезно растут. По его мнению, увеличение срока владения машин является плохим трендом для рынка и сектора автострахования. Среди других характерных рыночных трендов Удалов перечислил рост доли новых кредитных автомобилей, снижение накопленных в прошлом году стоков машин и сокращение доли китайских производителей.

