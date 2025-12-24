Выдача автокредитов в России за 11 месяцев сократилась на 34,2%

В России по итогам 11 месяцев 2025 г. было выдано автокредитов на 1,38 трлн руб. Это на 34,2% меньше, чем за такой же период 2024 г. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредитных организаций.