Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Авто /

Чемезов: «АвтоВАЗ» завершит 2025 год с прибылью

Ведомости

«АвтоВАЗ» завершит 2025 г. с прибылью, несмотря на очень сложную ситуацию. Об этом сообщил журналистам глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Чемезов уточнил, что в этом его заверил генеральный директор компании Максим Соколов на их последней встрече.

«Воевать с китайскими производителями очень сложно. Они все-таки субсидируются очень серьезно государством, поэтому цена, конечно, не конкурентоспособна с нами», – подчеркнул он (цитата по ТАСС).

10 декабря Соколов в интервью «Ведомостям» рассказал, что финансовые результаты 2025 г. будут для «АвтоВАЗа» безубыточными четвертый год подряд. Речь идет о росте выручки во втором полугодии, которая является основой для расчета и других значимых показателей – операционной и чистой прибыли, а также инвестпрограммы. В 2026 г. она ожидается почти на уровне текущего года – 42 млрд руб.

Говоря об объеме долга компании в этом году, Соколов указал, что снизить его не дала масштабная инвестпрограмма, в то же время уровень заимствований вырос некритично. Он находится в параметрах, когда есть определенный баланс между необходимостью поддержания высоких темпов инвестиций и большими процентными расходами из-за ключевой ставки. По разным оценкам, долг группы по состоянию на начало года составлял около 100 млрд руб.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте