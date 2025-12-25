Чемезов: «АвтоВАЗ» завершит 2025 год с прибылью

10 декабря Соколов в интервью «Ведомостям» рассказал, что финансовые результаты 2025 г. будут для «АвтоВАЗа» безубыточными четвертый год подряд. Речь идет о росте выручки во втором полугодии, которая является основой для расчета и других значимых показателей – операционной и чистой прибыли, а также инвестпрограммы. В 2026 г. она ожидается почти на уровне текущего года – 42 млрд руб.