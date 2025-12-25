Чемезов: «АвтоВАЗ» завершит 2025 год с прибылью
«АвтоВАЗ» завершит 2025 г. с прибылью, несмотря на очень сложную ситуацию. Об этом сообщил журналистам глава «Ростеха» Сергей Чемезов.
Чемезов уточнил, что в этом его заверил генеральный директор компании Максим Соколов на их последней встрече.
«Воевать с китайскими производителями очень сложно. Они все-таки субсидируются очень серьезно государством, поэтому цена, конечно, не конкурентоспособна с нами», – подчеркнул он (цитата по ТАСС).
10 декабря Соколов в интервью «Ведомостям» рассказал, что финансовые результаты 2025 г. будут для «АвтоВАЗа» безубыточными четвертый год подряд. Речь идет о росте выручки во втором полугодии, которая является основой для расчета и других значимых показателей – операционной и чистой прибыли, а также инвестпрограммы. В 2026 г. она ожидается почти на уровне текущего года – 42 млрд руб.
Говоря об объеме долга компании в этом году, Соколов указал, что снизить его не дала масштабная инвестпрограмма, в то же время уровень заимствований вырос некритично. Он находится в параметрах, когда есть определенный баланс между необходимостью поддержания высоких темпов инвестиций и большими процентными расходами из-за ключевой ставки. По разным оценкам, долг группы по состоянию на начало года составлял около 100 млрд руб.