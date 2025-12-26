Мантуров: российский авторынок снизится на 19% в 2025 году
Продажи новых автомобилей всех сегментов в России в 2025 г. сократятся на 19% и составят около 1,45 млн единиц. Рынок легковых машин снизится на 16% до 1,27 млн единиц. Об этом заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров в интервью «России-24».
Мантуров привел предварительные данные, согласно которым объем производства автомобилей в России в текущем году достигнет около 750 000 единиц. Более точные цифры ожидаются в конце января 2026 г. Первый вице-премьер также анонсировал запуск в 2026 г. всех автозаводов, оставленных иностранными компаниями.
«80% площадок уже запустили свои линейки и до лета следующего года будут запущены до конца все площадки. То есть, у всех есть свои бенефициары, российские, с зарубежными дружественными компаньонами, из Юго-Восточной Азии», – подчеркнул он.
Мантуров добавил, что российские власти рассчитывают на постепенное увеличение объемов производства и продаж автомобилей в 2026 г.
11 декабря заместитель начальника отдела аналитики «Автостата» Виктор Пушкарев спрогнозировал, что в 2026 г. продажи новых легковых автомобилей в РФ сохранятся на уровне 2025 г. и составят около 1,32–1,34 млн единиц. При оптимистичном сценарии рынок может вырасти примерно до 1,45 млн проданных автомобилей, а при негативном развитии событий продажи могут упасть до 1,2 млн единиц.
По словам эксперта, динамика авторынка в 2026 г. будет зависеть прежде всего от состояния российской экономики, которая продолжит работать под давлением санкций. На автомобильный бизнес также будут влиять повышение налогов, тарифов и сборов. Пушкарев назвал среди ключевых факторов, способных повлиять на спрос, ставки утилизационного сбора, ключевую ставку Банка России, валютные курсы, инфляция и регуляторные решения правительства.