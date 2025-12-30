«АвтоВАЗ» снизит цены на ряд моделей в 2026 году

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что компания смогла найти способ сокращения издержек для удержания цен в 2206 г. на уровне текущего года. Производственный план в следующем году увеличен до 400 000 автомобилей, для его выполнения компания с 1 января вернется к пятидневной рабочей неделе. «АвтоВАЗ» подтвердил планы по обновлению модельного ряда и планирует в 2026 г. начать производство кроссовера Lada Azimut и вывести на рынок Vesta Sport.