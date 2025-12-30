«АвтоВАЗ» снизит цены на ряд моделей в 2026 году
«АвтоВАЗ» проиндексирует цены на модельный ряд Lada на 0,5% в 2026 г. Компания также снизит стоимость автомобилей Aura и Largus.
С 1 января следующего года начальная цена Lada Aura снизится на 14% и составит 2,2 млн руб. Стоимость Lada Largus сократится на 3,8% до 1,6 млн руб. Цены на автомобили семейства Lada Vesta почти не изменятся. Стоимость версии 2026 модельного года составит 1,6 млн руб. Начальная цена Granta достигнет 850 000 руб. (среднее изменение 1,9%), Iskra – 1,3 млн руб. (1,8%), Niva Legend – 1,1 млн руб. (1,8%), Niva Travel – 1,4 млн руб. (1,9%).
Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что компания смогла найти способ сокращения издержек для удержания цен в 2206 г. на уровне текущего года. Производственный план в следующем году увеличен до 400 000 автомобилей, для его выполнения компания с 1 января вернется к пятидневной рабочей неделе. «АвтоВАЗ» подтвердил планы по обновлению модельного ряда и планирует в 2026 г. начать производство кроссовера Lada Azimut и вывести на рынок Vesta Sport.
16 декабря Соколов сообщил, что «АвтоВАЗ» сократит производство автомобилей Lada до 325 000 единиц по результатам 2025 г. Компания стабилизировала производство в зависимости от реальных продаж и спроса на продукцию.
29 сентября «АвтоВАЗ» перешел на четырехдневную рабочую неделю. Эта мера сохранится на предприятиях компании до конца 2025 г. Отмечалось, что она позволит избежать большого скопления автомобилей на складах в следующем году.