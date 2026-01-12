«АвтоВАЗ» вернулся к пятидневному рабочему графику

Соколов говорил, что «АвтоВАЗ» снизит производство автомобилей Lada до 325 000 единиц по итогам 2025 г. Компания стабилизировала производство в зависимости от реальных продаж и спроса на продукцию. Глава «АвтоВАЗа» добавил, что финансовые итоги прошлого года будут для группы безубыточными четвертый год подряд.