«АвтоВАЗ» вернулся к пятидневному рабочему графику

Ведомости

«АвтоВАЗ» вернулся к пятидневной рабочей неделе. Об этом сообщает ТАСС.

10 декабря 2025 г. глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов подписал приказ, согласно которому сотрудники компании вернутся к пятидневному рабочему графику с января 2026 г.

29 сентября прошлого года «АвтоВАЗ» перешел на четырехдневную рабочую неделю. Эта мера действовала на предприятиях компании до конца 2025 г. Она применялась, чтобы избежать большого скопления автомобилей на складах в текущем году.

Соколов говорил, что «АвтоВАЗ» снизит производство автомобилей Lada до 325 000 единиц по итогам 2025 г. Компания стабилизировала производство в зависимости от реальных продаж и спроса на продукцию. Глава «АвтоВАЗа» добавил, что финансовые итоги прошлого года будут для группы безубыточными четвертый год подряд.

