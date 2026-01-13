Средняя цена новых легковых машин в России в декабре выросла на 10%
Средневзвешенная цена новых легковых автомобилей в России в декабре 2025 г. выросла на 10% по сравнению с годом ранее и достигла 3,48 млн руб. Относительно ноября стоимость снизилась на 1,5%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на презентацию аналитического агентства «Автостат».
Средняя цена легковой машины с пробегом за месяц увеличилась на 8% в годовом выражении до 1,31 млн руб., в месячном – на 0,5%.
«Мы видим, что декабрь к декабрю – динамика плюс 10%, то есть цены выше, чем в прошлом году», – указал исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов.
Заместитель начальника отдела аналитики агентства Дмитрий Ярыгин подтвердил, что несмотря на кратковременное снижение, отраженное на графике, средний тренд роста цен сохраняется. Он добавил, что эта тенденция продолжится в этом году и цены будут переписываться в сторону увеличения.
13 января «Автостат» со ссылкой на данные компании «Паспорт промышленный консалтинг» сообщил, что по итогам 2025 г. в России было продано 1,326 млн новых легковых автомобилей. Это на 16% меньше, чем в 2024 г. Два предыдущих года рынок рос на сверхнизкой базе 2022 г. В 2023 г. объем продаж составил 1,06 млн единиц (+69% в годовом выражении), а в 2024 г. – 1,57 млн штук (+49% г/г).
Наиболее востребованной маркой в стране в 2025 г. осталась Lada, «АвтоВАЗ» занял почти четверть рынка. Всего за прошлый год продано 329 890 новых машин производства «АвтоВАЗа» – на 24% меньше, чем годом ранее. Китайский Haval вновь оказался самым продаваемым иностранным брендом с результатом 173 302 автомобиля (-9%). При общем падении продаж доля марки на российском рынке выросла с 12 до 13%. На третьем месте Chery – 99 810 проданных машин (-36% к уровню 2024 г.).