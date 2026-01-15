ВТБ: выдачи автокредитов в России сократились на четверть в 2025 году
Пик продаж пришелся на октябрь прошлого года, когда выдачи на 27% превысили результат за такой же период 2024 г. Доминирующие позиции на рынке автокредитования остались за российскими и китайскими автомобилями.
Предварительно, в январе 2026 г. объем выдач автокредитов может вырасти на 36% и достигнуть порядка 116 млрд руб. В банке выразили мнение, что росту спроса способствуют традиционные дилерские скидки и эффект «прошлогоднего» автомобиля. Ожидается, что в целом в этом году продажи автокредитов останутся на сопоставимом с прошлым годом уровне.
13 января «Автостат» представил данные компании «Паспорт промышленный консалтинг», согласно которым в 2025 г. в РФ продано 1,326 млн новых легковых автомобилей (-16% г/г). В 2023 г. объем продаж вырос на 69% относительно годом ранее до 1,06 млн единиц, а в 2024 г. – на 1,57 млн штук (+49% г/г).
Самой востребованной маркой в России в прошлом году осталась Lada, «АвтоВАЗ» занял почти четверть рынка. Всего за год реализовано 329 890 новых машин производства «АвтоВАЗа» (-24% г/г). Китайский Haval стал самым продаваемым иностранным брендом с итогом 173 302 автомобиля (-9%). При общем падении продаж доля марки на российском рынке увеличилась с 12 до 13%. На третьем месте Chery – 99 810 проданных машин (-36% к уровню 2024 г.).