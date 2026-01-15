Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Авто /

ВТБ: выдачи автокредитов в России сократились на четверть в 2025 году

Ведомости

Российские банки по итогам 2025 г. выдали автокредиты физическим лицам на 1,7 трлн руб. Это на четверть ниже, чем годом ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на предварительную оценку экспертов ВТБ.

Пик продаж пришелся на октябрь прошлого года, когда выдачи на 27% превысили результат за такой же период 2024 г. Доминирующие позиции на рынке автокредитования остались за российскими и китайскими автомобилями.

Предварительно, в январе 2026 г. объем выдач автокредитов может вырасти на 36% и достигнуть порядка 116 млрд руб. В банке выразили мнение, что росту спроса способствуют традиционные дилерские скидки и эффект «прошлогоднего» автомобиля. Ожидается, что в целом в этом году продажи автокредитов останутся на сопоставимом с прошлым годом уровне.

13 января «Автостат» представил данные компании «Паспорт промышленный консалтинг», согласно которым в 2025 г. в РФ продано 1,326 млн новых легковых автомобилей (-16% г/г). В 2023 г. объем продаж вырос на 69% относительно годом ранее до 1,06 млн единиц, а в 2024 г. – на 1,57 млн штук (+49% г/г).

Самой востребованной маркой в России в прошлом году осталась Lada, «АвтоВАЗ» занял почти четверть рынка. Всего за год реализовано 329 890 новых машин производства «АвтоВАЗа» (-24% г/г). Китайский Haval стал самым продаваемым иностранным брендом с итогом 173 302 автомобиля (-9%). При общем падении продаж доля марки на российском рынке увеличилась с 12 до 13%. На третьем месте Chery – 99 810 проданных машин (-36% к уровню 2024 г.).

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь