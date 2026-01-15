ВТБ: выдачи автокредитов в России сократились на четверть в 2025 году

Самой востребованной маркой в России в прошлом году осталась Lada, «АвтоВАЗ» занял почти четверть рынка. Всего за год реализовано 329 890 новых машин производства «АвтоВАЗа» (-24% г/г). Китайский Haval стал самым продаваемым иностранным брендом с итогом 173 302 автомобиля (-9%). При общем падении продаж доля марки на российском рынке увеличилась с 12 до 13%. На третьем месте Chery – 99 810 проданных машин (-36% к уровню 2024 г.).