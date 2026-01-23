Импорт машин Toyota в Россию вырос на 12% в 2025 году
На новые автомобили Toyota (до трех лет) пришлась четверть от общего объема импорта (30 300 единиц), динамика год к году составила 40%. Остальные ввезенные машины были подержанными (старше трех лет). За год ввезено 97 500 таких автомобилей, динамика по отношению к 2024 г. составила 6%.
Среди новых машин Toyota более 80% было собрано в Китае, среди подержанных на долю китайской сборки пришлось 13,3%. Основной объем составила Япония (83,5%). Среди новых машин 5,1% с правым рулем, а среди подержанных таких 83,6%.
Транзитом через Киргизию были ввезены 49,8% новых Toyota (49,8%). Еще 33,8% поступили напрямую из Китая. Небольшое количество машин ввезено напрямую из Японии, через Белоруссию и Грузию. Напрямую из Японии также поступил 71% автомобилей с пробегом. Кроме того, подержанные Toyota завозили из Китая (15%), ОАЭ (4,2%), Грузии (2,8%) и Республики Кореи (2,2%).
В топ-5 новых моделей Toyota вошли RAV4 (34,7%), Highlander (24,6%), Camry (19,6%), Corolla (4,1%) и Land Cruiser Prado (3,9%). В топ-5 подержанных автомобилей включены Corolla (16,6%), Yaris (9,8%), Wish (7,5%), RAV4 (6,4%) и Raize (6,1%).
20 января «Ведомости» со ссылкой на Главное таможенное управление (ГТУ) КНР писали, что за 2025 г. экспорт новых и подержанных легковых автомобилей из Китая в Россию снизился на 42% год к году до 632 341 машины. В деньгах экспорт сократился в прошлом году в 1,8 раза и составил $8,46 млрд по сравнению с рекордными $15,2 млрд по итогам 2024 г.