Импорт машин Toyota в Россию вырос на 12% в 2025 году

20 января «Ведомости» со ссылкой на Главное таможенное управление (ГТУ) КНР писали, что за 2025 г. экспорт новых и подержанных легковых автомобилей из Китая в Россию снизился на 42% год к году до 632 341 машины. В деньгах экспорт сократился в прошлом году в 1,8 раза и составил $8,46 млрд по сравнению с рекордными $15,2 млрд по итогам 2024 г.