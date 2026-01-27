Продажи подержанных легковых машин выросли на 3,3% в 2025 году

Средний чек автокредита с сентября 2025 г. не опускался ниже 1,5 млн руб. Средний размер кредита на новую машину составил 1,64 млн руб., с пробегом – 1,4 млн руб. В годовом отношении показатель вырос почти на 250 000 руб. Полная стоимость кредита (ПСК) на покупку автомобиля в декабре поднялась до 19,53% против 18,12% в ноябре. ПСК на новые машины составила 18,32%, подержанные – 24,93%.