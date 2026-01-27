Продажи подержанных легковых машин выросли на 3,3% в 2025 году
В России продажи легковых автомобилей с пробегом по итогам 2025 г. увеличились на 3,3% год к году и достигли 6,2 млн единиц. Об этом сообщило аналитическое агентство «Автостат».
Лидерство в прошлом году сохранила Lada, чьи продажи выросли на 2,3% и составили 1,5 млн подержанных машин. Второе место заняла японская Toyota с результатом 624 800 единиц (+0,9%). Следом идут южнокорейские Kia с проданными 358 800 автомобилями (2,7%) и Hyundai с реализацией 343 000 шт. (3,4%). Последнее место в топ-5 получил японский Nissan с продажами 272 900 машин (-3,4%).
В декабре 2025 г. рынок подержанных легковых автомобилей показал рост на 9,8% по отношению к такому же периоду 2024 г. до 574 200 машин. Относительно ноября продажи снизились на 2,5%. В топ-5 лидеров по рынку за месяц вошли Lada (126 000 единиц), Toyota (58 500), Kia (34 300), Hyundai (32 600) и Volkswagen (26 600).
23 января Объединенное кредитное бюро (ОКБ) объявило, что в прошлом году граждане оформили в банках 1,22 млн автокредитов на 1,69 трлн руб. Это на 20% меньше, чем годом ранее. Объем сократился на 22%.
Средний чек автокредита с сентября 2025 г. не опускался ниже 1,5 млн руб. Средний размер кредита на новую машину составил 1,64 млн руб., с пробегом – 1,4 млн руб. В годовом отношении показатель вырос почти на 250 000 руб. Полная стоимость кредита (ПСК) на покупку автомобиля в декабре поднялась до 19,53% против 18,12% в ноябре. ПСК на новые машины составила 18,32%, подержанные – 24,93%.