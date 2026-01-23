Выдача автокредитов сократилась на 20% в 2025 году
В 2025 г. россияне оформили в банках 1,22 млн автокредитов на 1,69 трлн руб. Это на 20% меньше по сравнению с годом ранее, объем снизился на 22%, свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Пик автокредитования в прошлом году пришелся на октябрь, когда было выдано 138 840 автокредитов на 213,42 млрд руб. Самые низкие темпы кредитования в сегменте фиксировались в феврале. Тогда было выдано 73 760 кредитов на 85,01 млрд руб.
В декабре 2025 г. банки выдали гражданам 104 190 автокредитов. Это на 9% меньше, чем месяцем ранее. В годовом отношении число выдач выросло на 47%. Объем выдач автокредитов в декабре упал на 11% относительно ноября до 157,95 млрд руб. В годовом отношении показатель увеличился на 76%. Доля кредитов на покупку новых машин в декабре составила 67% от общего числа и 71% от суммарного объема автокредитов.
Средний чек автокредита с сентября 2025 г. не опускался ниже 1,5 млн руб. Средний размер кредита на новый автомобиль составил 1,64 млн руб., на подержанный – 1,4 млн руб. В годовом отношении средний размер автокредита возрос почти на 250 000 руб. Средний срок автокредита в декабре составил 69 месяцев и вырос за год на 4 месяца. Полная стоимость кредита (ПСК) на покупку машины за месяц поднялась до 19,53% против 18,12% в ноябре. ПСК на новые автомобили составила 18,32%, с пробегом – 24,93%.
В топ-5 регионов по объемам выдач автокредитов вошли Москва (6940 кредитов на 14,21 млрд руб.), Московская область (6430 на 11,88 млрд руб.), Краснодарский край (5320 на 8,64 млрд руб.), Санкт-Петербург (4860 на 8,55 млрд руб.) и Татарстан (4950 на 7,06 млрд руб.). Самые крупные автокредиты выдали жителям Москвы (2,05 млн руб.), Московской области (1,85 млн руб.) и Ингушетии (1,80 млн руб.).
13 января «Автостат» сообщил со ссылкой на данные компании «Паспорт промышленный консалтинг», что в 2025 г. в России было продано 1,326 млн новых легковых автомобилей. Это на 16% меньше, чем в предыдущем году. В топ-10 популярных моделей среди новых легковых машин вошли Lada Granta, Lada Vesta, Haval Jolion, Belgee X50, Geely Monjaro, Haval M6, Lada Niva Legeng и Niva Travel, Changan Uni-S/CS 55 Plus и Lada Largus.