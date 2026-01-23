Выдача автокредитов сократилась на 20% в 2025 году

Средний чек автокредита с сентября 2025 г. не опускался ниже 1,5 млн руб. Средний размер кредита на новый автомобиль составил 1,64 млн руб., на подержанный – 1,4 млн руб. В годовом отношении средний размер автокредита возрос почти на 250 000 руб. Средний срок автокредита в декабре составил 69 месяцев и вырос за год на 4 месяца. Полная стоимость кредита (ПСК) на покупку машины за месяц поднялась до 19,53% против 18,12% в ноябре. ПСК на новые автомобили составила 18,32%, с пробегом – 24,93%.