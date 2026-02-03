Газета
Nissan зарегистрировала товарный знак Infiniti в России

Ведомости

Японская Nissan Motor зарегистрировала в России товарный знак автопроизводителя Infiniti, входящего в концерн. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на базу Роспатента.

Компания направила заявку на регистрацию товарного знака из Японии 3 июня 2025 г. Он зарегистрирован по классу №12 международной классификации товаров и услуг – автомобили и их компоненты.

Nissan объявил об уходе из России осенью 2022 г. В октября того же года Минпромторг сообщил о передаче 100% активов японской компании в стране «Ниссан мэнуфэкчуринг рус», в том числе завода в Санкт-Петербурге, подведомственному ведомству ФГУП «НАМИ». «Ведомости» писали, что Nissan продал свое имущество НАМИ за один евро. В ноябре завод перешел в собственность института.

Сделкой предусмотрен опцион на обратный выкуп «Ниссан мэнуфэкчуринг рус» своих активов, который может быть реализован в течение шести лет. Чтобы выкупить активы, компания должна компенсировать инвестиции российского ФГУПа или его партнера в размере до 180 млн евро, из расчета по 30 млн евро в год.

7 февраля 2023 г. «АвтоВАЗ» закрыл сделку по покупке бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге.

