Nissan зарегистрировала товарный знак Infiniti в России

Nissan объявил об уходе из России осенью 2022 г. В октября того же года Минпромторг сообщил о передаче 100% активов японской компании в стране «Ниссан мэнуфэкчуринг рус», в том числе завода в Санкт-Петербурге, подведомственному ведомству ФГУП «НАМИ». «Ведомости» писали, что Nissan продал свое имущество НАМИ за один евро. В ноябре завод перешел в собственность института.