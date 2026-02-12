Срок уплаты утильсбора для крупных автопроизводителей перенесли на декабрь

С 1 декабря 2025 г. действуют правила расчета утильсбора. По ним базовая ставка сбора будет формироваться на основании типа и объема двигателя, а мощность двигателя станет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале. Льготные коэффициенты сохранятся для машин с двигателем мощностью до 160 л. с., которые в РФ ввозят физлица для личного пользования.