Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Авто /

Срок уплаты утильсбора для крупных автопроизводителей перенесли на декабрь

Минпромторг объяснил решение намерением стабилизировать финансовую деятельность предприятий
Ведомости

Срок уплаты утильсбора для крупнейших российских автопроизводителей за IV квартал 2025 г. и за I–III кварталы 2026 г. перенесли на декабрь, сообщили в Минпромторге РФ.

К ним относятся производители автотехники, сельхозтехники, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также прицепов.

Такой механизм поддержки способствует стабильности финансовой деятельности предприятий, подчеркнули в министерстве. Решение также позволит высвободить оборотные средства для реализации инвестпрограмм, опережающих закупок комплектующих и своевременной выплаты зарплаты сотрудникам. Это обеспечит ритмичную работу конвейеров в условиях дорогого заемного финансирования и необходимости обслуживать кредитные портфели предприятий.

С 1 декабря 2025 г. действуют правила расчета утильсбора. По ним базовая ставка сбора будет формироваться на основании типа и объема двигателя, а мощность двигателя станет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале. Льготные коэффициенты сохранятся для машин с двигателем мощностью до 160 л. с., которые в РФ ввозят физлица для личного пользования. 

Читайте также:«Автостат» предрек нулевую динамику легкового авторынка России в 2026 году
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте