Срок уплаты утильсбора для крупных автопроизводителей перенесли на декабрь

Срок уплаты утильсбора для крупных автопроизводителей перенесли на декабрьМинпромторг объяснил решение намерением стабилизировать финансовую деятельность предприятий
Срок уплаты утильсбора для крупнейших российских автопроизводителей за IV квартал 2025 г. и за I–III кварталы 2026 г. перенесли на декабрь, сообщили в Минпромторге РФ.
К ним относятся производители автотехники, сельхозтехники, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также прицепов.
Такой механизм поддержки способствует стабильности финансовой деятельности предприятий, подчеркнули в министерстве. Решение также позволит высвободить оборотные средства для реализации инвестпрограмм, опережающих закупок комплектующих и своевременной выплаты зарплаты сотрудникам. Это обеспечит ритмичную работу конвейеров в условиях дорогого заемного финансирования и необходимости обслуживать кредитные портфели предприятий.
С 1 декабря 2025 г. действуют правила расчета утильсбора. По ним базовая ставка сбора будет формироваться на основании типа и объема двигателя, а мощность двигателя станет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале. Льготные коэффициенты сохранятся для машин с двигателем мощностью до 160 л. с., которые в РФ ввозят физлица для личного пользования.