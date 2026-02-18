«Автотор» решил отказаться от дистрибуции китайских брендов
Компания отказывается от дистрибуции брендов из Китая с 2026 г. По словам Горбунова, самостоятельная продажа была вынужденной мерой на этапе выхода на российский рынок совершенно новых брендов.
«Так мы начинали в свое время и с Kia. Но это не наш бизнес», – отметил он.
Глава «Автотора» подчеркнул, что компания – в первую очередь автопроизводитель, что является ее основной компетенцией, проверенной годами.
Горбунов отмечал, что по итогам 2025 г. результаты «Автотора» отражают общую ситуацию, сложившуюся на российском рынке. За 30 лет работы компания обеспечила миллиардные инвестиции в создание производственного комплекса мощностью 300 000–350 000 автомобилей в год. Сейчас «Автотор» находится на уровне порядка 10% от возможной загрузки.