«Автотор» решил отказаться от дистрибуции китайских брендов

Горбунов отмечал, что по итогам 2025 г. результаты «Автотора» отражают общую ситуацию, сложившуюся на российском рынке. За 30 лет работы компания обеспечила миллиардные инвестиции в создание производственного комплекса мощностью 300 000–350 000 автомобилей в год. Сейчас «Автотор» находится на уровне порядка 10% от возможной загрузки.