«Автостат»: цены на новые автомобили в России за четыре года выросли на 46%
С 2022 по 2026 г. цены на новые автомобили в России увеличились на 46% и достигли 3,5 млн руб. Об этом сообщил директор «Автостата» Сергей Целиков.
Целиков напомнил, что рубль по отношению к доллару в последнее время достаточно крепок. На середину февраля курс американской валюты держится в диапазоне 76–78 руб. В итоге средняя цена новой легковой машины в России превысила $45 000. При сравнении показателя с другими странами видно, что автомобили в РФ становятся одними из самых дорогих в мире.
Ориентировочные средние цены на новые легковые автомобили составляют:
в Канаде – $62 000,
Великобритании – $61 000,
США – $52 000,
Израиле – $50 000,
России – $45 000,
Германии – $40 000,
Австралии – $35 000,
Южной Корее – $30 000,
Китае – $22 500,
Японии – $22 400,
Индии – $11 000.
Директор агентства уточнил, что средневзвешенные цены в значительной степени определяются структурой рынка. Высокие цены в США и Канаде связаны с большой долей крупных внедорожников и пикапов (более половины). В Великобритании выше доля премиального сегмента и высокий курс фунта стерлингов. В Израиле высокие ввозные тарифы. Низкие цены в Китае обусловлены конкуренцией и ценовыми войнами. В Японии и Индии большая доля компактных автомобилей.
Цены в России связаны тарифной политикой, пояснил Целиков. Структура смещена в сторону относительно дешевых отечественных и китайских машин, однако при импорте или крупноузловой сборке стоимость растет в среднем вдвое.
По данным ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), рынок легковых и легких коммерческих автомобилей России в 2025 г. впервые за 10 лет в денежном выражении снизился на 7,8% до 13,8 трлн руб. На новые машины в деньгах пришлось 33% рынка, или 4,61 трлн руб. (–18,4% г/г.). Продажи в подержанном сегменте сократились на 1,4% до 67%, или 9,18 трлн руб. Средняя стоимость нового автомобиля выросла в годовом выражении на 6% и достигла 3,54 млн руб., с пробегом – на 4% до 1,35 млн руб.