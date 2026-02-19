«Автостат»: цены на новые автомобили в России за четыре года выросли на 46%

По данным ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), рынок легковых и легких коммерческих автомобилей России в 2025 г. впервые за 10 лет в денежном выражении снизился на 7,8% до 13,8 трлн руб. На новые машины в деньгах пришлось 33% рынка, или 4,61 трлн руб. (–18,4% г/г.). Продажи в подержанном сегменте сократились на 1,4% до 67%, или 9,18 трлн руб. Средняя стоимость нового автомобиля выросла в годовом выражении на 6% и достигла 3,54 млн руб., с пробегом – на 4% до 1,35 млн руб.