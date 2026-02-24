В России продажи легковых машин с пробегом выросли на 4% в январе

Лидерство сохранила Lada, продажи которой возросли на 2,3% и достигли 1,5 млн подержанных машин. Второе место заняла японская Toyota с результатом 624 800 единиц (+0,9%). После идут южнокорейские Kia с проданными 358 800 автомобилями (2,7%) и Hyundai с 343 000 шт. (3,4%). Последнее место в топ-5 у японского Nissan с реализованными 272 900 машин (-3,4%).