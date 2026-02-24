Газета
В России продажи легковых машин с пробегом выросли на 4% в январе

Ведомости

Продажи подержанных легковых автомобилей в России в январе 2026 г. выросли на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 437 000 единиц. Об этом сообщило аналитическое агентство «Автостат».

Лидерами марочного рейтинга за месяц стали Lada (105 600 машин), Toyota (40 400), Kia (26 700), Hyundai (25 700) и Nissan (20 100). В топ-5 модельного рейтинга попали Kia Rio (10 100 единиц), Hyundai Solaris (9800), Ford Focus (8300), Lada 4х4 (8100) и Lada 2114 (7800).

27 января «Автостат» объявил, что по итогам 2025 г. продажи легковых автомобилей с пробегом в России увеличились на 3,3% в годовом выражении и составили 6,2 млн единиц.

Лидерство сохранила Lada, продажи которой возросли на 2,3% и достигли 1,5 млн подержанных машин. Второе место заняла японская Toyota с результатом 624 800 единиц (+0,9%). После идут южнокорейские Kia с проданными 358 800 автомобилями (2,7%) и Hyundai с 343 000 шт. (3,4%). Последнее место в топ-5 у японского Nissan с реализованными 272 900 машин (-3,4%).

По данным агентства, в прошлом году россияне также купили рекордные 15 200 электромобилей с пробегом. Это на 24% больше, чем годом ранее.

