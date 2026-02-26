Газета
«АвтоВАЗ» выразил надежду на оживление авторынка во второй половине 2026 года

Ведомости

Российский рынок новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в 2026 г. может повторить результат прошлого года и ожить во второй половине года. Об этом заявил директор по продажам и маркетингу «АвтоВАЗа» Дмитрий Костромин на форуме ForAuto 2026.

По его словам, в завершении прошлого года компания прогнозировала, как начнется 2026 г. Он начался еще хуже, чем ожидалось.

«На мой взгляд, это, наверное, худшие январь – февраль за последние 20 лет ведения статистики. Если еще и методику подсчета рынка чуть подправить и учитывать именно новые автомобили, которые реально продаются и ставятся на регистрацию, рынок по факту еще хуже», – подчеркнул Костромин (цитата по «Интерфаксу»).

Число выданных автокредитов в январе сократилось на 43%

Авто

17 февраля президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил о корректировке планов продаж на февраль на 15%. Он уточнил, что компания надеется реализовать за месяц более 20 000 машин, но по темпам продаж не выходит даже на эту траекторию корректировки.

Соколов добавил, что рынок в начале 2026 г. демонстрирует пессимистичную динамику. Он обратил внимание на серьезную просадку по объемам автокредитования, в то время как кредитами пользуются около двух третей покупателей. Решение ЦБ о снижении ключевой ставки до 15,5% еще не оживило рынок.

В январе президент «АвтоВАЗа» говорил, что в этом году компания собирается выпустить 400 000 новых автомобилей с учетом экспортного объема поставок. В 2025 г. с конвейера сошло 325 000 машин. Это на 38% меньше, чем в предыдущем году.

