«АвтоВАЗ» начал производство Lada Vesta Sport нового поколения

В апреле 2025 г. «АвтоВАЗ» запустил промышленное производство новой модели Lada Iskra. В рамках церемонии открытия с конвейера сошли первые экземпляры автомобиля – седан в красном цвете и универсал в синем. Компания планирует выпускать до 150 000 единиц модели в год.