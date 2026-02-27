Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Авто /

«АвтоВАЗ» начал производство Lada Vesta Sport нового поколения

Ведомости

«АвтоВАЗ» сообщил о начале производства Lada Vesta Sport нового поколения. Автомобиль с доработанным спортивным шасси и мощным двигателем получил несколько технических обновлений.

От моделей стандартной линейки Lada машина отличается форсированным двигателем, жесткой спортивной подвеской и тормозной системой с повышенной эффективностью. Модернизированы интерьер и электронные системы, всего в конструкции автомобиля применяется более 200 оригинальных деталей. На Lada Vesta Sport впервые используется шестиступенчатая механическая коробка передач.

Модель будет предложена в кузовах седан и универсал. Информация о ценах и комплектациях будет объявлена на старте продаж.

В апреле 2025 г. «АвтоВАЗ» запустил промышленное производство новой модели Lada Iskra. В рамках церемонии открытия с конвейера сошли первые экземпляры автомобиля – седан в красном цвете и универсал в синем. Компания планирует выпускать до 150 000 единиц модели в год.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь