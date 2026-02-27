«АвтоВАЗ» начал производство Lada Vesta Sport нового поколения
От моделей стандартной линейки Lada машина отличается форсированным двигателем, жесткой спортивной подвеской и тормозной системой с повышенной эффективностью. Модернизированы интерьер и электронные системы, всего в конструкции автомобиля применяется более 200 оригинальных деталей. На Lada Vesta Sport впервые используется шестиступенчатая механическая коробка передач.
Модель будет предложена в кузовах седан и универсал. Информация о ценах и комплектациях будет объявлена на старте продаж.
В апреле 2025 г. «АвтоВАЗ» запустил промышленное производство новой модели Lada Iskra. В рамках церемонии открытия с конвейера сошли первые экземпляры автомобиля – седан в красном цвете и универсал в синем. Компания планирует выпускать до 150 000 единиц модели в год.