«АвтоВАЗ» запустил серийное производство новой модели Lada Iskra

Модель Iskra была представлена в рамках Петербургского международного экономического форума в 2024 г. Сообщалось, что в модельном ряду компании он займет место между Granta и Vesta, а цены на новинку будут начинаться от 1 млн руб. В ноябре того же года «АвтоВАЗ» объявил, что серийное производство семейства Iskra планируется начать весной 2025 г.