«АвтоВАЗ» запустил серийное производство новой модели Lada Iskra
В рамках церемонии открытия с конвейера сошли первые экземпляры автомобиля – седан в красном цвете и универсал в синем.
Цена на новую модель Iskra будет начинаться от 1,2 млн руб. Как уточнили в «АвтоВАЗе», компания будет выпускать до 150 000 единиц модели в год.
Модель Iskra была представлена в рамках Петербургского международного экономического форума в 2024 г. Сообщалось, что в модельном ряду компании он займет место между Granta и Vesta, а цены на новинку будут начинаться от 1 млн руб. В ноябре того же года «АвтоВАЗ» объявил, что серийное производство семейства Iskra планируется начать весной 2025 г.
«Ведомости» отмечали, что Iskra стала первой по-настоящему новой моделью «АвтоВАЗа», выпущенной уже после ухода Renault, и первой новинкой концерна за последние девять лет. На протяжении этого периода компания занималась рестайлингом и перекомпоновкой текущего модельного ряда.