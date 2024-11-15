Серийный выпуск автомобилей Lada Iskra начнется весной 2025 года
Отмечается, что седан создан на полностью локализованной глобальной платформе.
Новый автомобиль был представлен в рамках Петербургского международного экономического форума. Сообщалось, что в модельном ряду компании он займет место между Granta и Vesta, а цены на новинку будут начинаться от 1 млн руб.
Как и предполагалось, Lada Iskra будут выпускать в кузове седан, универсал и универсал в версии Cross. Для машины будут доступны двигатели объемом 1,6 л мощностью 90 и 106 л. с. Для более мощной версии предусмотрены 6-ступенчатая механическая или автоматическая коробка передач.