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Серийный выпуск автомобилей Lada Iskra начнется весной 2025 года

Ведомости

Серийное производство семейства автомобилей Lada Iskra планируется начать весной 2025 г. Об этом сообщил «Автоваз» по итогам совета директоров, передает ТАСС.

Отмечается, что седан создан на полностью локализованной глобальной платформе.

Новый автомобиль был представлен в рамках Петербургского международного экономического форума. Сообщалось, что в модельном ряду компании он займет место между Granta и Vesta, а цены на новинку будут начинаться от 1 млн руб.

Как и предполагалось, Lada Iskra будут выпускать в кузове седан, универсал и универсал в версии Cross. Для машины будут доступны двигатели объемом 1,6 л мощностью 90 и 106 л. с. Для более мощной версии предусмотрены 6-ступенчатая механическая или автоматическая коробка передач.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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