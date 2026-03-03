Рынок продаж новых автомобилей сократился на 6% в феврале
Рынок продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в феврале 2026 г. снизился на 6% относительно такого же периода прошлого года до 75 472 единиц. Это наихудший результат за последние 10 лет, если не учитывать февраль 2023 г. Об этом сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
Глава комитета автопроизводителей Алексей Калицев отметил, что если сравнить февраль с январем этого года, то объем продаж будет примерно одинаковым, что может свидетельствовать о стагнации рынка. По его словам, ожидание изменений исчисления утилизационного сбора на машины и вступление в силу закона о локализации такси мало повлияли на рынок. Регуляторные инициативы и меры поддержки оставляют минимум возможностей для импортеров автомобилей, в ближайшей перспективе в среднем ценовом сегменте успех на рынке ждет лишь высоколокализованных производителей.
«Без существенного расширения мер государственной поддержки отрасли, включения большего числа моделей в список для такси и различных мер стимулирования спроса, разворот рынка в сторону позитива представляется затруднительным», – подчеркнул Калицев.
19 февраля директор «Автостата» Сергей Целиков заявил, что с 2022 по 2026 г. цены на новые автомобили в РФ выросли на 46% и достигли 3,5 млн руб. Он напомнил, что рубль по отношению к доллару в последнее время достаточно крепок. На середину февраля курс американской валюты держится в диапазоне 76–78 руб. Средняя цена новой легковой машины в России превысила $45 000. При сравнении показателя с другими странами видно, что автомобили в стране становятся одними из самых дорогих в мире.
Целиков пояснил, что цены в России связаны тарифной политикой. Структура смещена в сторону относительно дешевых российских и китайских машин, однако при импорте или крупноузловой сборке стоимость увеличивается в среднем вдвое.