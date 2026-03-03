Рынок продаж новых автомобилей сократился на 6% в феврале

Глава комитета автопроизводителей Алексей Калицев отметил, что если сравнить февраль с январем этого года, то объем продаж будет примерно одинаковым, что может свидетельствовать о стагнации рынка. По его словам, ожидание изменений исчисления утилизационного сбора на машины и вступление в силу закона о локализации такси мало повлияли на рынок. Регуляторные инициативы и меры поддержки оставляют минимум возможностей для импортеров автомобилей, в ближайшей перспективе в среднем ценовом сегменте успех на рынке ждет лишь высоколокализованных производителей.